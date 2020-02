Bolo cremoso de abacaxi

Calorias: 410 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Difícil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 1 abacaxi bem maduro picado

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 1/2 xícara (chá) de suco de abacaxi

. 5 colheres (sopa) de leite condensado

. 2 colheres (chá) de gelatina incolor

. 2 colheres (sopa) de água

. 1 caixa de creme de leite

. 300 g de chocolate branco picado

. 2 xícaras (chá) de chantili batido

. 1 pão de ló assado com 20 cm

. Raspas de chocolate branco a gosto

Modo de preparo

1. Cozinhe o abacaxi com o açúcar por dez minutos. Se sobrar calda, coe e reserve os dois.

2. Ferva o suco de abacaxi por 3 minutos.

3. Junte o leite condensado e a gelatina hidratada com a água e mexa até a gelatina dissolver. Retire do fogo e misture ao caldo reservado.

4. Em uma tigela, ponha o creme de leite e o chocolate, misture e leve ao micro-ondas em potência média por 3 minutos, mexendo na metade do tempo. Misture bem até obter um creme. Deixe esfriar.

5. Junte o abacaxi cozido e metade do chantili e leve à geladeira por meia hora.

6. Corte a massa de bolo em três partes.

7. Coloque um disco sobre o prato, umedeça com 1/3 da calda, recheie com metade do creme. Alterne as camadas e finalize com a massa.

8. Regue com a calda. Leve à geladeira por 8 horas. Antes de servir, cubra com o chantili e as raspas de chocolate.