Bolinho de rabada com molho de agrião e maionese

Ingredientes

· 300g de rabada cozida retirada do osso com tempero a gosto

· 300g de mandioca

· 1 colher de sopa de maionese

· 100g de parmesão ralado

· 1 xícara do caldo da rabada

· Farinha de trigo

Massa

· 300g de mandioca cozida e amassada

· 1 colher de maionese

· 100g de parmesão ralado

· 1 xícara de chá do caldo de rabada

· Sal a gosto

Recheio

· 300g de rabada cozida retirada do osso e sem caldo.

Molho

· 1 xícara de caldo de rabada

· ½ cebola

· 2 talos de agrião

· Pimenta dedo-de-moça a gosto

Modo de preparo

Cozinhar a rabada na panela de pressão junto com o agrião até soltar do osso. Retirar do osso e coar o caldo. Cozinhar a mandioca e amassar. Acrescentar a maionese, o parmesão ralado e o caldo de rabada. Misturar ate formar a massa, juntar o agrião que sobrou do caldo. Enrolar os bolinhos, passar na farinha de trigo e fritar em óleo quente.



Molho

Bater tudo no liquidificador e servir.