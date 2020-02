Biscoito do céu

Calorias: 89 por porção

Categoria: Biscoito e bolacha

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 30 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 1/3 de xícara (chá) de açúcar

. 1/2 kg de polvilho doce

. 1/2 vidro de leite de coco pequeno

. 2 ovos

. 2/3 de xícara (chá) de manteiga

. 1 pitada de sal

. Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o açúcar e o polvilho. Adicione o leite de coco e amasse bem. Junte os ovos batidos e a manteiga, amasse um pouco e, se necessário, adicione mais leite de coco aos poucos. Acrescente o sal e a canela. Amasse bem até formar uma massa dura. Faça bolinhas e disponha-as em uma assadeira untada. Asse em forno médio por cerca de 20 minutos ou até dourar a parte de baixo do biscoito. Deixe esfriar e sirva.

Dica: típico do Mato Grosso do Sul, este biscoitinho é uma ótima opção para comer com um cafezinho depois da refeição ou no lanche da tarde.