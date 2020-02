Biscoito de canela

Calorias: 80 por porção

Categoria: Biscoito e bolacha

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 30 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1/2 xícara (chá) de manteiga em temperatura ambiente

· 3/4 de xícara (chá) de açúcar mascavo

· 1 ovo

· 2 xícara (chá) de farinha de trigo

· 1 colher (chá) de fermento em pó

· 1 pitada de sal

Para polvilhar:

· 2 colheres (sopa) de açúcar

· 2 colheres (chá) de canela em pó

Modo de preparo:

Numa tigela, misture a manteiga e o açúcar mascavo. Acrescente o ovo e mexa. Junte a farinha, o fermento e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Faça bolinhas com uma colher de sopa de massa e coloque-as num refratário redondo, deixando um espaço grande entre elas. Se usar um refratário de 20 centímetros de diâmetro, coloque no máximo cinco bolinhas de massa de cada vez. Achate cada bolinha com um garfo passado na farinha de trigo. Polvilhe com o açúcar misturado com a canela. Leve ao micro-ondas, em potência alta, por um minuto. Desligue, espere um minuto e ligue outra vez por mais um minuto. Retire e deixe esfriar até ficar crocante. Tire os biscoitos do refratário com a ajuda de uma espátula.