Biscoito claro e escuro

Com a batedeira, bata a manteiga e o açúcar até obter um creme fofo

Junte o ovo, a farinha, o amido de milho, o fermento e o sal, a baunilha e continue batendo até obter uma massa bem macia e que se solte das paredes da tigela (junte mais um pouco de farinha se estiver muito pegajosa).

Divida a massa ao meio, misture o chocolate a uma metade, molde um retângulo com cada uma, envolva em filme plástico e leve à geladeira por uma 1 hora (pode ser até 2 dias, se necessário).

Com um rolo e sobre uma superfície ligeiramente polvilhada com farinha, abra cada uma das massas formando retângulos de mais ou menos 0,5 cm de espessura.

Como o divertido é ter as 2 massas no mesmo biscoito, use e abuse da sua criatividade na hora de moldar

Por exemplo, corte 1 tira larga de massa clara e 1 de escura, coloque uma sobre a outra, enrole como rocambole e, quando cortar, terá discos em espiral; ou molde 1 cilindro de massa clara e 1 de escura, coloque os 2 lado a lado, pressione para colar e acerte com as mãos para fazer cantos e perder o arredondado e, quando cortar, terá biscoitos meio a meio, ou até com 4 partes alternadas, se trabalhar com 2 cilindros de cada.

Para conseguir um biscoito listrado, sobreponha pelo menos 4 tiras largas alternando as cores; e, se quiser um biscoito xadrez, corte 8 tiras de 1 cm de largura de cada massa, monte as camadas alternando as cores, una todas elas pressionando com as mãos e, quando cortar, terá um biscoito realmente xadrez.

Corte os biscoitos, espalhe em assadeiras grandes (não é preciso untar) e leve até a geladeira por mais 30 minutos.

Quando faltarem uns 15 minutos para completar o tempo, aqueça o forno a 200 ºC (médio-alto).

Asse os biscoitos por 10 a 15 minutos, até que estejam bem perfumados e com as bordas ligeiramente douradas (eles saem do forno ainda macios e ficam crocantes quando esfriam).

Guarde os biscoitos frios em um pote fechado por até 5 dias.