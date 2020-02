Biscoitinho de coco

Calorias: 660 por porção

Categoria: Biscoito e bolacha

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 1 porção

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 4 fatias de pão de forma sem as cascas

. 4 colheres (sopa) de leite condensado

. 1/2 xícara (chá) de coco seco ralado

Modo de preparo:

Coloque o pão sobre uma superfície plana e achate-o com um rolo. Com um pincel, espalhe o leite condensado nos dois lados do pão. Passe no coco e recorte com cortadores de biscoito. Asse em temperatura média até dourar levemente. Sirva frio.