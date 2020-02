Berinjela à italiana

Coloque as berinjelas de molho em água com o vinagre por 15 minutos. Escorra e reserve.

Em uma frigideira antiaderente, esquente bem 1/2 xícara (chá) do caldo de legumes. Passe as rodelas de berinjela, virando-as uma vez.

Retire e arrume num refratário.

Bata o tomate pelado no liquidificador e reserve.

Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite por 5 minutos. Junte o tomate reservado, o extrato de tomate e o restante do caldo. Tempere com sal e o orégano e cozinhe em fogo baixo até engrossar.

Adicione a salsa e desligue.

Coloque 1 colher (sopa) do molho sobre cada berinjela. Adicione algumas alcaparras e polvilhe o queijo ralado.

Leve ao forno por 15 minutos e sirva.