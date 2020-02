Coloque em uma panela de fundo grosso o leite condensado, o coco ralado, a anilina e a manteiga.

Misture com uma colher de pau até ficar homogêneo e leve ao fogo baixo (160 ºC) sem parar de mexer.

Cozinhe até se soltar do fundo da panela e despeje em uma travessa umedecida.

Deixe esfriar.

Com as mãos untadas, faça pequenas bolas e passe-as nos confeitos coloridos ou no chocolate granulado.

Sirva em forminhas.