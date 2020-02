Bavaroise de framboesa

Ferva o leite.

Bata a gema com o açúcar até formar um creme claro e acrescente um pouco de leite para dissolver.

Coloque a mistura na panela e junte o restante do leite

Cozinhe em fogo baixo (160 ºC) até engrossar.

Dissolva a gelatina em banho-maria e deixe esfriar, depois misture um pouco do creme com a gelatina e despeje de volta na panela.

Adicione a baunilha e coloque o recipiente sobre cubos de gelo.

Mexa até engrossar.

Bata as claras em neve e as adicione, juntamente com o creme de leite batido, ao creme engrossado.

Despeje em taças e deixe na geladeira até ficar firme.