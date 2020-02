Batata recheada assada

Calorias: 290

Categoria: Assado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 4 batatas grandes

. Sal a gosto

. 100 g de mussarela ralada

. 6 colheres (sopa) de requeijão

. Tomilho fresco picado

. Pimenta moída a gosto

. 4 fatias de bacon

Modo de preparo:

Cozinhe as batatas com o sal até ficarem al dente. Deixe esfriar e corte-as em três partes no sentido horizontal. Aqueça o forno a 200ºC. Em um recipiente ponha a mussarela, o requeijão, o tomilho e a pimenta e misture bem. Com a mistura recheie cada parte da batata, montando-a novamente. Envolva a batata com uma tira de bacon e prenda com um palito. Ponha-as em um refratário levemente untado com margarina e leve ao forno até dourar.

Dica: Você pode substituir a mussarela por presunto ralado. Também fica uma delícia!