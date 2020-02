Batata-doce recheada

Calorias: 270

Categoria: Assado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 6 batatas-doces limpas

. 1/2 colher (sopa) de manteiga

. 2 colheres (sopa) de leite

. 2 colheres (sopa) de queijo ralado

. 150 g de presunto picado

. 1 ovo batido

. Sal a gosto

. Queijo ralado para polvilhar

Modo de preparo:

Fure a casca das batatas com um garfo. Disponha-as em uma fôrma e asse em forno médio preaquecido até ficarem macias. Vire as batatas de lado durante o tempo de cozimento. Retire do forno e corte-as ao meio. Raspe a polpa com uma colher e amasse até formar um purê. Junte a manteiga, o leite, o queijo, o presunto e o sal. Devolva esse recheio às batatas. Regue com o ovo e polvilhe com o queijo. Leve ao forno médio para gratinar.

Dica: Ganhe tempo cozinhando a batata-doce no microondas.