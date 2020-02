Batata com cheddar

Aqueça o forno em temperatura alta (200 ºC a 220 ºC)

Lave e escove as batatas.

Com um garfo, faça vários furinhos na casca.

Coloque em uma assadeira e leve ao forno até ficarem macias.

Retire as batatas do forno e deixe amornar.

Corte uma tampa em cada uma no sentido do comprimento e retire parte da polpa com uma colher, deixando 1 cm junto à casca.

Em uma frigideira, aqueça bem o óleo e frite as batatas até dourarem.

Escorra sobre papel-toalha.

Em uma assadeira, forrada com papel-manteiga, coloque as batatas com a parte cortada para cima.

Pincele o interior delas com o alho e sal e recheie com o queijo.

Leve ao forno até o queijo derreter.

Misture bem o pimentão, o creme de leite e a páprica para fazer o molho.

Retire a batata do forno, polvilhe cebolinha e sirva com o molho.