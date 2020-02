Banana com licor e sorvete

Calorias: 312 por porção

Categoria: Sorvete

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 4 bananas-prata

. 2 colheres (sopa) de manteiga derretida

. 1/4 de xícara (chá) de licor de laranja (Curaçao, Grand-Marnier ou Cointreau)

. 4 bolas de sorvete de sua preferência

Para decorar:

. Folhas de hortelã

Acessório:

. Refratário com tampa

Modo de preparo

1. Descasque e corte as bananas ao meio, no sentido do comprimento. Distribua num refratário.

2. Numa tigelinha, misture a manteiga derretida e o licor. Despeje sobre a banana.

3. Tampe e leve ao micro-ondas em potência alta até a banana ficar macia.

4. Sirva morna, acompanhada de uma bola de sorvete. Decore com duas folhas de hortelã.

Dica: não tendo licor de laranja em casa, substitua pela mesma quantidade de suco de laranja com um pouco de rum. Outra opção para este prato é assar as bananas com pedacinhos de manteiga e polvilhá-las com uma mistura de coco fresco, açúcar e canela.