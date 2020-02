Bala de café

Calorias: 98 por porção

Categoria: Docinho e salgadinho

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 xícara (chá) de café pronto bem forte

. 1 xícara (chá) de leite

. 3 xícaras (chá) de açúcar

. 1/2 xícara (chá) de mel

. 1 gema

. 1 colher (sopa) de farinha de trigo

. Manteiga para untar

Modo de preparo:

Misture em uma tigela o café, o leite, o açúcar, o mel, a gema ligeiramente batida e a farinha peneirada. Mexa vigorosamente com uma colher de pau e transfira para uma panela. Leve ao fogo médio. Cozinhe sem parar de mexer com uma colher de pau até ficar no ponto de fio grosso. Despeje sobre um mármore untado e deixe amornar um pouco. Com um cortador de biscoito, corte o caramelo formado e espere as balas esfriarem completamente. Embrulhe-as em papel próprio para bala ou guarde-as em um vidro fechado por até uma semana.

Dica: não deixe esfriar demais para cortar a bala. Espere apenas amornar um pouco ou ela pode ficar mais dura.