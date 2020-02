Passe o peixe na farinha de trigo e frite-o em uma frigideira até dourar.

Em seguida, leve ao forno quente por 15 minutos. Reserve.

Na mesma frigideira, frite o alho-poró, o espinafre, a cenoura e o pimentão. Reserve.

Tempere as batatas com salsinha, alho, sal e azeite e leve ao forno em assadeira coberta com papel-alumínio.

Frite 1 colher (sopa) de alho no azeite.

Coloque o peixe no centro do prato.

De um lado, as batatas e, do outro, as verduras.

Jogue o alho frito por cima.