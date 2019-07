As receitas prediletas da cantora Maria Callas

Christiane Torloni dá vida à cantora soprano Maria Callas na peça “Master Class“, que estreia em São Paulo no dia 1º de agosto, com direção de José Possi Neto. Para marcar a chegada do espetáculo à cidade, elenco e equipe se reuniram para cozinhar e saborear as receitas prediletas da diva da música lírica, extraídas do livro “A Paixão Secreta de Maria Callas – Histórias, Receitas e Sabores“, de Bruno Tosi.

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

Foram servidos almôndegas de carne, risoto às ervas finas, salada e, de sobremesa, um bolo de baunilha, acompanhados de um vinho tinto. O jantar, oferecido por Julianne Daud e Fábio Oliveira, produtores da montagem, foi feito a várias mãos: as almôndegas de carne (receita que foi feita em formato de bolo de carne) foi preparada por José Possi Neto, o risoto foi feito por Laura Duarte, Rodrigo Filgueiras, Rafael Marão, Christiane Torloni, Raquel Paulin, Julianne Daud, José Possi Neto e Ebert Wheeler. Já o bolo ficou a cargo do maestro Fábio Oliveira.

Que tal preparar as receitas ao som de Maria Callas?

Almôndegas de carne

Keftèdhes

250g de pão amanhecido

1 xícara de água e 1/2 de vinho branco seco

2 a 3 cebolas médias picadas fininho

1 kg de carne de boi ou novilho moída

Farinha, azeite para fritar

250g de carne de porco moída (opcional)

1 colher de sal

1/2 colherinha de pimenta

1 colherinha de orégano

2 colheres de folha de hortelã fresca moída

Ensope o pão na água. Cubra as cebolas com água e deixe ferver por 3 minutos. Coe, misture as carnes, o pão e a cebola com os outros ingredientes, menos a farinha e o azeite. Cubra e deixe descansar por 20 minutos.

Forme de 38 a 40 almôndegas e passe levemente na farinha. Frite até deixá-las douradas. Sirva com salada ou molho de tomate e batata frita.

Receita tirada de livro com os pratos preferidos de Maria Callas

Risoto às ervas finas

Para 4 pessoas

50g de manteiga

Ervas finas (sálvia, manjericão, manjerona, estragão, salsinha e cebolinha)

350g de arroz

1,2 litros de caldo vegetal

1/2 cebola

1 copinho de gim

30g de parmesão

Moer fininho sálvia, manjericão, manjerona, estragão e salsinha, e cortar a cebolinha com a faca em pedaços bem pequenos.

Numa panela grande amolecer a cebola em 25g de manteiga. Acrescentar metade das ervas finas moídas e deixar dourar por 2 ou 3 minutos em fogo alto.

Juntar o arroz e misturar bem até ele ficar tostado, acrescentar o gim e, sempre misturando, juntar o caldo vegetal aos poucos. Quando faltarem 3 a 4 minutos para o fim do cozimento do risoto, juntar o restante das ervas.

Tirar do fogo (ainda al dente), juntar a manteiga restante e o parmesão, misturar bem e servir num recipiente apropriado previamente aquecido.

Mario Zorzetto, o famoso chef, preparava costumeiramente o risoto às ervas finas, pelo qual Maria Callas era literalmente louca.

Meu Bolo

Torta mia

1 1/2 xícara de açúcar

1 xícara de leite quente

4 ovos

2 xícaras de farinha

2 colherinhas cheias de fermento (levedo de cerveja)

1 pitada de sal

Baunilha

Bater as claras com aproximadamente metade do açúcar.

Em outro recipiente bater as gemas com o restante do açúcar até ganharem boa consistência. Acrescentar o leite quente lentamente e, aos poucos, a farinha já peneirada junto com o fermento e o sal. Bater bem até os ingredientes estarem bem encorpados.

Acrescentar então as claras.

A mistura deve ser posta numa forma refratária com buraco no meio, e colocada no forno numa temperatura moderada por aproximadamente 50-60 minutos, até estar bem crescida e dourada.

Tirar imediatamente do forno, deixar dentro da forma em lugar protegido das correntes de ar.

Quando estiver esfriado, tirar da forma, passando a faca delicadamente entre a massa e o refratário.

Serviço

Master Class

Local: Teatro Procópio Ferreira

Endereço: Rua Augusta, nº 2823, Cerqueira César, São Paulo, SP

Telefone do teatro: (11) 3083-4475

Horário da bilheteria: terça e quarta-feira das 14h às 19h

De quinta a domingo das 14h até o início do espetáculo

Dias: de 1 a 4 de agosto

Horários: de quinta-feira a sábado às 21h, domingo às 19h (únicas apresentações)

Venda pela internet: www.ingressorapido.com.br

Ingresso: R$ 100 e R$ 50 (meia-entrada)

Classificação etária: 12 anos

Duração: 90 m

Capacidade do teatro: 624 pessoas

+ Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA