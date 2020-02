Arroz-doce com limão

Calorias: 248 por porções

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 20 porções

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 3 xícaras (chá) de água

. Casca de meio limão

. 1/3 de xícara (chá) de manteiga

. 2 xícaras (chá) de arroz

. 12 xícaras (chá) de leite

. 1 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 6 gemas ligeiramente batidas

Para polvilhar:

. Canela em pó

Modo de preparo

1. Numa panela, coloque a água, a casca de limão e a manteiga. Leve ao fogo e, quando levantar fervura, junte o arroz.

2. Misture e cozinhe até começar a secar.

3. Adicione o leite, três xícaras por vez, conforme for secando, sem mexer (junto com as últimas três xícaras de leite, misture o açúcar).

4. Cozinhe até o arroz ficar macio e grudar ligeiramente no fundo da panela.

5. Quando já estiver cozido, junte um pouco do arroz-doce morno às gemas, misture e volte à panela.

6. Mexa bem, sem raspar o fundo. Deixe ferver por dois minutos.

7. Retire do fogo e coloque em taças. Polvilhe com canela e sirva em seguida.

Dica: se desejar, sirva também com amendoim picado.