A feijoada da Portela

Quer saber o segredo da famosa feijoada de Tia Surica? “Comer um prato como este sem sal é horrível. Salgado demais também não tem condição. Então, eu posso dizer que o mais importante é encontrar o ponto certo”, ensina a ilustre sambista da Portela, 74 anos.

A receita de Surica conquistou bambas, como Paulinho da Viola, 72, Zeca Pagodinho, 55, e Teresa Cristina, 46. A célebre moradora de Madureira, bairro na zona norte do Rio, conta que foi “aprendendo com a vida” a preparar o prato. “Fui me aperfeiçoando”, completa.

Amor pelo que faz, ela diz, é fundamental. “Não me considero a melhor das cozinheiras, mas eu me dedico. Quando você coloca carinho e amor em alguma coisa, não tem como não dar certo”, explica Surica, que, ao lado de cerca de 20 ajudantes, cozinha para pelo menos 2 mil pessoas na tradicional Feijoada da Família Portelense, desde 2000, todo primeiro sábado do mês, na quadra de sua escola do coração.

Confira o passo a passo dessa receita que é ‘samba no pé’.