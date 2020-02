8 dicas para preparar o risoto perfeito

Risoto marguerita: esta maravilha fica pronta em poucos minutos

Foto: Ormuzd Alves

A textura cremosa e os grãos al dente fazem do risoto uma receita fácil de agradar aos mais diversos paladares, principalmente pelo fato de que ele pode ser combinado com uma série de ingredientes diferentes. Porém, apesar de parecer um prato simples, o risoto, tipicamente italiano, tem lá suas sutilezas e requer um certo capricho na cozinha! Mas com o nosso guia, criado com a ajuda do chef Diogo Sá Portela, do restaurante Risata, no Rio de Janeiro, garantimos que vai ser bem fácil chegar ao risoto ideal. Depois dessa lição de casa gourmet, é só praticar com uma das seis receitas que selecionamos e mostramos nas próximas páginas.

Guia do risoto

1. Arroz certeiro

O grão precisa ser específico para risoto, como o arbóreo ou o carnaroli. “Quando cozidos, eles liberam amido e formam a típica cremosidade doprato”, avisa o chef Diogo Sá Portela.

2. Não lave

Os grãos nunca devem ser lavados. Do contrário, eles perderão parte doamido.

3. Caldo precioso

O ideal é que ele seja caseiro. O de legumes é um clássico, e o chef ensina uma receita básica: em 1 e ½ litro de água, junte 1 talo de alho-poró, 1 cebola, 1 ramo de alecrim e 1 cenoura. Leve para ferver e coe. Guardado no congelador o caldo dura até dois meses.

4. Um bom vinho

O do tipo branco e seco é o mais indicado. A bebida é adicionada, normalmente, depois de o arroz ter sido refogado, mas antes do caldo.

5. No ponto

O grão deve ficar al dente (cozido, mas firme ao morder).

6. Panela boa

O utensílio deve ser fundo e com espessura grossa. Uma panela muito fina acelera o cozimento e atrapalha no controle do ponto certo.

7. Finalização

A manteiga é essencial para ajudar na cremosidade do prato. Se, ao finaldo preparo, você sentir que a textura está seca, adicione mais caldo.

8. À mesa

Para manter as características originais do risoto, sirva-o ainda quente eimediatamente após o preparo, de preferência em pratos fundos de louça ou em minicaçarolas coloridas, que alegram a decoração.

