7 lanches quentinhos e práticos para servir nas reuniões em casa

Não tem manhã, tarde ou noite fria que impeça os encontros caseiros da turma. Para quando você for a anfitriã, trazemos aqui uma sugestão: servir lanches quentinhos – salgados ou doces – e deixar todo mundo com o corpo aquecido.

Selecionamos sete receitas simplérrimas de fazer e com ingredientes fáceis de encontrar, porque além de gostosos é legal que os pratos sejam práticos e possam ser preparados até em turma. Bom apetite!

Petiscos de pizza

Em vez de servir a pizza tradicional, que pode acabar esfriando rápido, opte por este petisco que tem o mesmo sabor, mas conserva o queijo quentinho por mais tempo.

Buraco quente

Lanche de forno feito com pão francês, um mix bem temperadinho de carne moída, linguiça e bacon + queijo mussarela. Não existe nenhuma chance de não ser delicioso, não é verdade?

Torta de cachorro quente

Está a fim do gostinho de salsinha com molhos variados, mas não do pão frio? Seus problemas se resolvem com esta torta de cachorro quente feita no forno e servida quente. Ah, o vídeo fala sobre ser um prato para festa junina, mas comida gostosa vai bem todo mês.

Torta de liquidificador de presunto e queijo

A clássica torta de presunto e queijo é facílima de fazer, como este tutorial mostra. Para servi-la quentinha e com o queijo derretido, desenforme-a em um prato para bolo e a corte e sirva imediatamente.

Romeu e Julieta de forno

A combinação de goiabada com queijo atinge um novo patamar nesta receita feita no forno. Dica: use como cobertura o doce derretido que escorre na hora de tirar os pedaços do refratário. Isso evita o desperdício e deixa o lanche com uma carinha sofisticada.

Bolo quente de doce de leite

A receita é super simples, fácil mesmo de fazer, e o bolo (de caneca) fica muito delicioso.

Bolo de chocolate de caneca

Outra receita de bolo super fácil e também de caneca, este bolo de chocolate é sucesso garantido. Dica extra: faça uma cobertura quente simples de chocolate para finalizá-lo. Esta receita é muito boa: