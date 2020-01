5 maneiras de tirar o café do óbvio em casa

Café é bom demais e é difícil enjoar dessa bebida trazida para o Brasil no século 18 (sua origem, na Etiópia, é tão antiga que não existe consenso sobre uma data). Uma xícara – ou algumas xícaras, sejamos sinceras! – de cafezinho faz parte do nosso dia a dia, seja ele coado ou expresso, com açúcar, adoçante ou puro mesmo.

Para manter a chama da relação com o seu café acesa, que tal tirá-lo do óbvio quando o fizer em casa? Trazemos aqui cinco sugestões de receitas, com tutoriais. Reúna as amigas e provem um café novo por dia. Depois vocês podem repetir os encontros alternando as receitas, colocando o café simples no meio e deixando a imaginação fluir.

Café com cardamomo (Café turco)

O café turco exige que os grãos sejam moídos em estado de pó; se você não tiver moedor de café em casa (a maioria de nós não tem), basta comprar os grãos inteiros em uma cafeteria e pedir essa moagem. O cardamomo dá um gostinho especial à bebida, além de um perfume que se espalha pela casa.

Café gelado com limão (iced coffee lemonade)

Esta é a receita original da Starbucks, gentilmente compartilhada pela própria rede. O vídeo está em inglês, mas é bem intuitivo: faça exatamente o que é mostrado e o resultado será um sucesso.

Café com casca de laranja

São duas formas de fazer café com casca de laranja: uma “preguiçosa”, que tende a ficar mais amarga, e uma elaborada, que guarda ali no fundo da bebida o sabor da laranja.

Café com uísque (café irlandês, o Irish Coffee)

Como tem bebida alcoólica envolvida, só faça ou beba este café se não for dirigir em seguida, combinado? O creme de leite quebra um pouco o sabor forte do uísque, resultando em um café encorpado, em consistência e em sabor, na medida certa.

Café com ovo (café vietnamita)

Ovo e leite condensado são o tchan deste café, que dá uma energia incrível para o dia! O vídeo está em espanhol, mas também é bem intuitivo. Siga as medidas e o modo de fazer que não tem erro. 😉