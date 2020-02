5 drinks com saquê para refrescar o verão

Yasmin Yonashiro, saquê sommèliere e o Jun Daiti Martíni e o Drink Jun Nija

Foto: Felipe Corvello/Divulgação

Paulistana, de 24 anos, Yasmin Yonashiro é uma das poucas saquê sommelière do Brasil. Neta de japoneses, Yasmin é estudiosa da cultura japonesa e da gastronomia. Seu interesse pelo universo da bebida feita à base de arroz nasceu quando trabalhava como hostess em um restaurante japonês. Hoje, Yasmin é a embaixadora do saquê Jun Daiti no Brasil.

Com a chegada do verão o saquê é uma boa alternativa para o preparo de drinks frescos para a estação. Brinde já com as cinco receitas de coquetéis feitos com saquê indicadas por Yasmin.

Jun Daiti Fresh

.1 kiwi maduro e fatiado

.1 colher de sobremesa de açúcar

.75ml de saquê

.talos de capim santo

.gelo

Modo de preparo

1. Em um copo longo, acrescente 1 kiwi maduro e fatiado e 1 colher de sobremesa rasa de açúcar, macere bem.

2. Complete o copo com cubos de gelo até 3/4 da capacidade e coloque 75ml de saquê, mexa bem com uma colher e complete o copo com gelo quebrado

3. Acrescente talos de capim santo sobre o drink

Caipisake de kiwi, Caipisake especial de uva rubi e xarope de gengibre e Jun Daiti Fresh

Foto: Felipe Corvello/Divulgação

Jun Daiti Martíni

.30ml de saquê

.25ml de vodca

.10ml de licor de melancia

.gelo



Modo de preparo: em uma coqueteleira, adicione cubos de gelo e mexa até que se resfrie, dispense o excesso de água e acrescente 30ml de saquê, 25ml de vodca e 10ml de licor de melancia. Mexa até que o coquetel fique bem gelado e coe em uma taça martíni previamente resfriada. Finalize com casaca de limão siciliano.

Drink Jun Ninja

.45ml de saquê

.35ml de gim

.10ml de suco de limão siciliano

.20ml de extrato de pepino (para fazer o extrato, bata o pepino num liquidificador e depois coe numa peneira fina)

.gelo



Modo de preparo

1. Pegue uma taça de Martini, encha de gelo e reserve

2. Numa coqueteleira – pode ser um copo grande também – coloque bastante gelo, o saquê, o gim, o suco de limão e o extrato de pepino e bata bem

3. Tire todo o gelo da taça de Martini e coe o drink dentro

4. Torça um pedaço de casca de limão siciliano em cima e decore com finas raspas da casa do pepino

5. Finalize com raspas de pepino e de limão siciliano.

Caipisaquê de kiwi

.50ml de saquê

.1 1/2 kiwi em cubos

.1 colher de sopa rasa de açúcar

.gelo

Modo de Preparo

1. No copo, macere levemente a fruta com o açúcar

2. Coloque o gelo picado, acrescente saquê e misture

Caipisaquê especial de uva rubi e xarope de gengibre

.75ml de saquê

.uva rubi

.200g de gengibre fresco

.1Kg de açúcar

.água mineral

Modo de preparo

1. Aqueça meio litro de água mineral e dissolva 1 kg de açúcar refinado na água quente com a ajuda de um mixer elétrico

2. Com a mistura ainda quente coloque 200g de gengibre fresco ralado e deixe em infusão por 24 horas

3. Após as 24 horas coe o xarope e conserve a frio

4. Em um copo longo acrescente 7 uvas rubis e 20ml de xarope de gengibre, macere até extrair todo o suco das uvas

5. Em seguida complete o copo com cubos de gelo até 3/4 da capacidade do copo e coloque 75ml de saquê, mexa bem com uma colher de bar e complete o copo com gelo quebrado