4 bebidas à base de café que vão turbinar seu repertório

Apesar de ser originário da África, mais precisamente da Etiópia, o café é uma bebida do mundo. A preparação típica da Turquia, por exemplo, que é famosa pela borra que baixa para o fundo do recipiente, é herança da primeira cafeteria do mundo, aberta em Constantinopla. Já o espresso, apreciado nos mais diversos países, foi inventado na cidade de Milão. E enquanto os norte-americanos são os principais consumidores da bebida, o Brasil é a maior nação produtora de café do mundo.

“É uma questão de cultura. Quando o assunto é café, não existe certo ou errado, mas sim diversas formas de saborear a bebida e descobrir qual mais agrada seu paladar”, comenta Rafael Godoy, coordenador do Centro de Preparação do Café, em São Paulo.

Flexível, o café permite diferentes experiências. O processo básico que dá origem à bebida, chamado de infusão, pode ocorrer por meio de métodos diversificados, como filtragem, percolação, prensagem e pressão. O legal é que cada um deles dá origem a bebidas distintas.

Outra maneira interessante de saborear as diferentes facetas do café é combiná-lo com outros ingredientes, como chás, licores, anis e até paçoca! Para ajudá-la a ampliar seu repertório e incrementar o café do dia a dia, o barista Rafael Godoy, que tem mais de 10 anos de experiência, elaborou quatro sugestões de bebidas especiais. Experimente e delicie-se!

Agradecimento: Centro de Preparação do Café.