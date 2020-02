26 dicas de ouro para arrasar na cozinha

Antes de começar o preparo de uma receita, veja se tem todos os ingredientes

Foto: Getty Images

Quantas vezes você já sentiu vontade de saborear uma comidinha caseira, mas acabou desistindo de prepará-la por medo de errar? Está na hora de deixar esse receio de lado e arriscar. Se o prato não ficar exatamente como você queria, não desista! Releia a receita, encontre o erro e tente novamente – de preferência quando não estiver com pressa. Como tudo na vida, culinária é prática.

Selecionou algumas dicas úteis para ajudá-la no dia a dia da cozinha.

Arroz mais soltinho

1. Use água quente no preparo, pois a fria retarda o cozimento.

2. Adicione algumas gotas de suco de limão para que o arroz fique leve e solto.

3. O tipo agulhinha pede duas partes de água para cada parte de arroz.

4. Para que a água não transborde da panela, adicione um pedacinho de manteiga ao cozimento.

Bolo fofo a qualquer hora

5. Verifique se você tem todos os ingredientes, acenda o forno e unte a forma. O bolo cresce melhor se assado logo após o preparo da massa.

6. Use os ingredientes em temperatura ambiente, nunca gelados.

7. Bata as claras até que fiquem firmes, mas não passe do ponto, pois a massa pode ressecar.

8. Se a receita pedir para alternar ingredientes secos e líquidos, comece e acabe pela farinha.

9. Não guarde o fermento na geladeira, porque mudanças de temperatura tendem a alterar seu sabor e textura. Para verificar se ele está bom, coloque um pouquinho de fermento em um copo de água em temperatura ambiente. Se o pó borbulhar como um efervescente, significa que ainda pode ser usado.

10. Bolos de chocolate ganham um tom avermelhado se você acrescentar uma pitada de bicarbonato de sódio durante o preparo.

Feijão maravilha

11. Para engrossar o caldo, retire uma concha do feijão cozido e amasse os grãos. Retorne à panela e deixe no fogo por mais alguns minutos.

12. Quer que ele cozinhe rapidamente, mantendo a cor e a textura? Então ferva os grãos por cinco minutos em água abundante, troque a água e termine o cozimento.

13. Acrescente o sal apenas no fim, para ele ficar macio.

Pão caseiro nota 10

14. Enfie o dedo no pão em descanso até ele ficar todo coberto de massa e retire-o. Se após dois minutos o buraco permanecer, a massa já cresceu.

15. Coloque a quantidade exata de sal indicada na receita. Em excesso, o fermento não agirá. Se colocar pouco sal, o pão ficará ressecado e sem sabor.

Carnes suculentas

16. Amacie a carne de panela: acrescente 1 col. (café) de fermento em pó no cozimento.

17. Frite os bifes em fogo alto para que fiquem suculentos.

18. Tempere qualquer carne com sal somente na hora de servi-la. Isso ajuda a conservar o caldo e a maciez do corte.

Frango saboroso

19. Para tirar o cheiro forte, lave o frango com água, esfregue suco de limão ou vinagre e, em seguida, enxágue.

20. Antes de levar ao forno, pincele toda a superfície com manteiga ou margarina, para evitar que a carne resseque.

Omelete mais fofinha

21. Ao preparar uma omelete macia, bata as gemas e as claras separadamente e, só depois, junte-as. Isso deixa o prato mais fofo.

Macarrão no ponto

22. Use 5 litros de água para cozinhar 500 gramas de massa. Quando a água ferver, acrescente uma colher (sopa) de sal. Guarde o óleo para as massas frescas.

23. Fios longos devem ser colocados inteiros na panela e dobrados, sem quebrar, com a ajuda de uma colher. Mexa com um garfo logo no início e, de vez em quando, durante o cozimento.

24. Preste atenção no ponto, que deve ser al dente (cozido, mas resistente à mordida). Não confie na indicação da embalagem: vá experimentando a massa.

25. Para que ela não grude, escorra a água assim que tirar do fogo, coloque em uma travessa e distribua o molho.

Verduras e legumes coloridos

26. Quer manter a cor dos legumes e verduras? Cozinhe-os no vapor, assim eles também conservam seus nutrientes e seu sabor.