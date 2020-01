 10 dicas para assar carnes, peixes e aves 

Não deixe mais suas receitas queimarem no forno com dicas práticas!

Foto: Getty Images

Os assados, tal qual os grelhados, são ótimas opções para qualquer hora do dia, principalmente por serem leves.Tanto para peixes quanto para carnes e aves, alguns segredos no pré-preparo e até mesmo no modo escolhido influenciam no sabor, na textura e até na saúde. Confira como acertar na hora de assar:

Peixes

1. Ao substituir um peixe por outro, verifique se têm textura e sabor semelhantes ao do tipo indicado na receita original.

2. Para saber se um peixe assado está no ponto, espete um garfo. Se a carne se soltar facilmente da espinha, pode retirar do forno. Sirva o peixe logo depois de assado. Assim ele não fica encharcado nem ressecado demais.

3. Peixes e frutos do mar podem ser preparados no pacote (papillote ou cartocchio). Embrulhados em papel-alumínio ou papel-manteiga, bem vedados, eles cozinham no vapor dentro do forno. Experimente a técnica também com vegetais e filé de frango.

4. Quando comprar um peixe para prepará-lo inteiro, calcule 500 g por pessoa. Se comprar filé ou posta, calcule 200 g por pessoa.

5. Os peixes têm carne muito tenra, que absorve rapidamente os temperos. Eles aceitam bem cebola, sal, pimenta-do-reino, salsa, cebolinha verde, limão, coentro (em folhas ou em grãos) e louro. Reserve o alho e outros temperos fortes para aqueles de carne mais gorda, como tainha e bagre.

6. Para preparar uma receita de bacalhau, jamais o ferva antes. Apenas deixe-o de molho por, no mínimo, 24 horas, mudando sempre a água. Quanto menos cozinhar o bacalhau, mais macio ele ficará.

7. O salmão fresco pode ser servido cru (como sashimi), grelhado ou assado no forno. Já o defumado pode ser degustado como patê, em canapés ou em fatias finas, acompanhadas de pão e torradas.

Carnes e aves

1. Ao temperar sua receita, deixe-a de molho nos condimentos por pelo menos uma hora para que os temperos penetrem na carne. Se quiser, faça furos ou injete os temperos com uma seringa.

2. Antes de levar carnes e aves ao forno ou à grelha, experimente besuntá-las com manteiga ou margarina. Assim não ressecam durante o cozimento.

3. No forno, observe seu assado com frequência. No decorrer do preparo, regue-o com o molho que se formar na assadeira.

