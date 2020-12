Jill Biden sofre ataque sexista e as ex-primeiras-damas a defendem

O escritor e ensaísta Joseph Epstein declarou seu incômodo em um artigo publicado no Wall Street Journal, onde dizia que Jill Biden, atual primeira-dama deveria abrir mão do título de doutora, porque ela não é médica.

“Chamá-la de “Dra. Jill Biden soa e parece fraudulento, para não dizer cômico”. Escreveu ele. O artigo leva o título “Há um médico na Casa Branca? Não se você precisar de um médico”.

Together, we will build a world where the accomplishments of our daughters will be celebrated, rather than diminished.

Rapidamente, as palavras do escritor foram classificadas como sexistas e misóginas, e seus conselhos despertaram a reação dos internautas, que fizeram o assunto entrar nos Trending Topics do Twitter no fim de semana.

A ex-primeira-dama Hillary Clinton escreveu: “O nome dela é Doutora Jill Biden. Acostume-se”. O marido de Kamala Harris, Doug Emhoff, que é professor universitário, também se manifestou. “Este artigo nunca teria sido escrito sobre um homem”, refletiu.

Her name is Dr. Jill Biden. Get used to it.

Dr. Biden earned her degrees through hard work and pure grit. She is an inspiration to me, to her students, and to Americans across this country. This story would never have been written about a man. pic.twitter.com/mverJiOsxC

— Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) December 12, 2020