Zileide Silva volta a ser assunto nas redes após falha técnica

A jornalista Zileide Silva voltou a ser assunto nas redes sociais após ter de lidar com falhas técnicas no último Jornal Hoje do ano.

O repórter Alan Severiano estava ao vivo no helicóptero da emissora, mas com problemas na transmissão do sinal. Ela se confundiu ao tentar chamar outro VT, mas rapidamente, após algumas gaguejadas, e com sorriso no rosto, chama uma reportagem de Elaine Bast.

Veja o vídeo:

