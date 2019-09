Zezé Di Camargo e filhos quebram silêncio sobre briga na justiça com Zilu

Zilu e Zezé Di Camargo travam uma nova parte da luta judicial de divórcio e partilha de bens na justiça. Segundo a VEJA, Zilu decidiu revisar os termos do acordo com o cantor. Atualmente, ela recebe R$ 100.000, além de ser sócia da empresa Quarteto Participações e ter ficado com outros bens de luxo.

Em nota divulgada na última segunda (23) em suas redes sociais, Zilu alegou que se sentiu constrangida por expor os acontecimentos pessoais. “Essa discussão só se tornou judicial porque o Zezé se recusa a prestar constas de forma transparente, somente dissimulada como fez no passado”, disse em um trecho.

Igor Camargo,filho do casal, respondeu o comunicado oficial de sua mãe, e disse estar decepcionado em estar envolvido indiretamente no caso. “Seu advogado transformou isso em um circo para ganhar mídia. Quem colocou a gente no meio disso foi VOCÊ que disse que foi coagida pelos filhos. E continua acusando a gente, agora de tomar partido. Só me resta decepção”, comentou.

Camilla Camargo, Wanessa e Igor já haviam se pronunciado a respeito do pedido de anulação de partilha de bens feito pela mãe, acordo feito no processo de divórcio dos dois. “Jamais existiu qualquer tipo de pressão, ameaça, coação para que nossa mãe assinasse o documento de partilha de bens e da pensão alimentícia. Nosso pai também não inventou nada sobre estar endividado. Tudo foi apresentado e assinado com o devido consentimento de ambos”, disseram em nota.

Em meio a polêmica envolvendo a família, Zezé publicou um vídeo em sua conta no Instagram e disparou contra as investidas de sua ex-mulher. “A minha história fala por mim e meus pais são testemunhas de tudo. Por mais que você queira que seja o contrário, a minha dignidade é inconteste! Conheceres a verdade e a verdade vos libertará! O tempo é o Senhor de tudo!”, escreveu o sertanejo na legenda.

Neste ano, é a terceira vez que Zilu entra na justiça contra o cantor. Ela alegou que o seu ex-marido a ameaçou de divulgar áudios que iriam prejudicá-la na Justiça. No segundo caso, ela afirmou que Zezé teria enganado os filhos sobre sua real situação financeira.

