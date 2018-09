Fã argentino de Xuxa morre ao reencontrá-la e apresentadora o homenageia

O sucesso da apresentadora Xuxa, 55 anos, ultrapassa as barreiras brasileiras. A Argentina, por exemplo, é repleta de fãs da loira, já que nos anos 1990 ela também apresentou um programa infantil na TV Argentina. Na quarta-feira (19), ela voltou ao país para abrir a sua primeira franquia de depilação à laser e acabou passando por um momento de enorme pesar.

Herna Mondragon, um fã que frequentava a plateia do seu antigo programa, passou mal levado pela enorme emoção de reencontrar Xuxa e acabou falecendo. Sentida, a apresentadora prestou homenagem ao seu eterno baixinho no Instagram.

“Quando eu deixei de fazer o programa na Argentina, eu fiquei dias com a carinha de Herna Mondragon na minha cabeça… Sempre que me via era emoção pura… Hoje, na chegada do aeroporto, ele se emocionou tanto que passou mal e inacreditavelmente se foi… É… Meu seguidor, meu fã e amigo virou anjo… Meu coração está apertado por não poder fazer nada pra tê-lo ao meu lado, desculpe. Voy te guardar en mi alma”, escreveu na legenda de foto ao lado de Herna.