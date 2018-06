Xuxa e Angélica cantam juntas em bodas de prata

O Padre Fábio de Melo postou um story (veja aqui) no Instagram e o vídeo trouxe nostalgia aos fãs das apresentadoras: Xuxa Meneghel e Angélica cantaram juntas o clássico “Parabéns da Xuxa”, durante as bodas de prata do casal de médicos Karla Assed e André Barbosa. Claudia Leitte também marcou presença no evento, onde relembrou um hit icônico de Angélica: “Vou de Táxi”.

Ainda na rede social, o apresentador Luciano Huck compartilhou uma imagem em que aparece com sua esposa, Claudia Leitte, Xuxa e a filha, Sasha, e o namorado, Junno Andrade, além do padre e os anfitriões. “Turma boa”, dizia a legenda.

–

