Walcyr Carrasco reconhece má escolha de atores e tenta consertar a trama

O autor de ‘A Dona do Pedaço‘, Walcyr Carrasco, se viu envolvido em um problema de escalação logo no começo de sua novela. Originalmente, ele havia chamado Laura Cardoso para interpretar Cornélia, a mãe de Eusébio (Marco Nanini), mas, por ser um papel que exigiria muito da atriz de idade avançada, tiraram Laura e decidiram escalar Betty Faria no lugar. Porém, isso fez surgir um novo problema na novela: como Betty Faria, 7 anos mais velha que Nanini, poderia interpretar sua mãe? Foi aí que o autor precisou improvisar.

Nos próximos capítulos da novela das nove, o espectador descobrirá a verdade por trás da relação de Cornélia e Eusébio. Na verdade, eles não são mãe e filho, e sim irmãos. Confuso? Segundo a própria personagem, ela criou Eusébio quando a verdadeira mãe sumiu no mundo. “Nunca desconfiou que sou apenas um pouco mais velha que você?“, dirá Cornélia para o “ex-filho”.

Toda essa discussão acontecerá em meio às confusões referentes à herança de Eusébio. Nas últimas semanas, o trambiqueiro contou com a ajuda de Antero (Ary Fontoura) para ir atrás de sua família, em busca de uma suposta herança. O caso ainda deve se estender por mais alguns capítulos.

Ou seja, Walcyr Carrasco conseguiu consertar a má escolha de atores mudando o parentesco de personagens da trama. Como novela é uma obra aberta, é sempre possível que mudanças assim sejam feitas para ajustar o voo. E, para quem lamenta não ter mais Laura Cardoso na novela, saiba que a atriz está confirmada para um outro papel mais pra frente na novela.