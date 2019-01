Vote: os looks do SAG Awards 2019

Aconteceu no domingo (27), em Hollywood, a entrega da 25ª edição do SAG Awards 2019. Na premiação, os próprios atores elegem as melhores interpretações do cinema e TV do último ano, organizada pelo Sindicato de Atores de Hollywood.

O evento foi marcado por discursos poderosos, sendo que o grande destaque da noite foi o longa Pantera Negra. Já na categoria Melhor Atriz Principal, foi Glenn Close quem levou a estatueta para casa.

Além disso, as indicadas fizeram bonito no tapete com looks dos mais diversos. Tivemos Lady Gaga, Emily Blunt, Melissa McCarthy e tantas outras estrelas do cinema. Confira e vote no seu favorito:

Lady Gaga

Amy Adams

Emma Stone

Emily Blunt

Lupita Nyong’o

Sandra Oh

Melissa McCarthy

Glenn Close

