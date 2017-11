Você vai se encantar com o 1º teste do elenco de Stranger Things

Se você não conseguiu se conter de fofura ao ver a segunda temporada no seriado da Netflix, Stranger Things, pare tudo o que está fazendo. O serviço de streaming divulgou nesta semana um vídeo maravilhoso do primeiro teste do elenco que tem arrancado muitos suspiros de todos ao redor do mundo.

Millie Bobby Brown (Eleven), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Noah Schnapp (Will) and Finn Wolfhard (Mike) riem muito e comentam sobre suas primeiras atuações, que os colocaram no elenco de um dos maiores sucessos atuais mundiais de entretenimento.

Dê o play e suspire com a gente: