Com Covid-19, Vladimir Brichta é afastado das gravações de novela

Mais uma celebridade foi diagnosticada com a Covid-19 esta semana. O ator Vladimir Brichta, que interpreta Davi na novela Amor de Mãe, informou por meio de sua assessoria que testou positivo para o novo coronavírus.

O ator foi afastado da retomada das gravações da novela, em que contracena com a atriz Adriana Esteves, sua esposa, no papel de Thelma. Ela não contraiu o vírus mas foi afastada por precaução.

“Não há previsão de gravação com Adriana e Vladimir para os próximos dias. Os cronogramas de gravação foram ajustados, sem grandes perdas para o andamento dos trabalhos da novela”, disse a assessoria da emissora.

A paralisação das gravações se deu por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. O trabalho, no entanto, foi retomado no dia 10 de agosto, e, segundo a Globo, o elenco segue todas as recomendações de segurança da OMS (Organização Mundial de Saúde). Apesar das gravações já estarem acontecendo, as cenas só irão ao ar no ano que vem.

