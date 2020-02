Viver a Vida: Tereza expulsa Mia de casa

Tereza e Mia

Foto: Rede Globo

O mundo cor-de-rosa em que Tereza (Lília Cabral) vivia desaba de vez. Depois de sofrer com o casamento de Marcos (José Mayer) e Helena (Taís Araújo), e com a tetraplegia de Luciana (Alinne Moraes), mais uma bomba cai sobre a cabeça da socialite: a doce e virginal Mia (Paloma Bernardi) é filha de uma aventura extraconjugal de seu ex-marido!

Revoltada com a descoberta e com todos os problemas por que passa, Tereza não pensa duas vezes e expulsa a filha adotiva de casa. Ela não pode mais olhar nos olhos de Mia sem pensar que a menina é fruto da traição de Marcos. E mais: que o marido trouxe sua filha bastarda para dentro de casa, como um gesto de filantropia, mas que, na verdade, era mais uma de suas mentiras.

Sozinha, sem dinheiro e sem experiência de vida, Mia recorre às amigas num primeiro momento. E a torturada Tereza? Ela quer mais do que vingança! Pretende descobrir com quem o garanhão teve a filha fora do casamento. Lembra-se das duas amantes com quem Marcos se envolveu no passado. As mulheres que ela vive jogando na cara dele: uma arrumadeira de hotel e a vizinha “bunduda” de Petrópolis. Fica atormentada: qual delas? Ou será uma outra? E não obtém respostas.

A ex-modelo, no entanto, não vai sossegar enquanto não descobrir quem é a mãe daquela que ela tinha como sua segunda filha preferida. Tinha, não. Ainda tem. Quando a poeira baixa um pouco, Tereza sofre com a ausência da compreensiva e sempre atenciosa Mia. E maldiz Marcos por fazê-la sofrer tanto.