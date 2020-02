Viver a Vida: Ricardo dá o fora em Isabel e reata com Ellen

Ricardo e Ellen: reconciliação próxima

Foto: Rafael França

Na reta final da novela, alguns casais começam a se formar ou se acertar de vez. É o caso de Ricardo (Max Fercondini) e Ellen (Daniele Suzuki). Após subirem ao altar como padrinhos do casamento de Miguel e Luciana, os lindos doutores acabam se reconciliando. Isso porque a médica ficará tocada com o fato de Miguel e a ex-modelo assumirem um matrimônio em meio a tantas dificuldades. Coisa, aliás, que ela própria nunca teve coragem de fazer, apesar da longa relação vivida com Ricardo e da vontade dele de se casar e ter filhos.

O rapaz, que na verdade se envolveu com Isabel (Adriana Birolli) apenas para provocar ciúme em Ellen, dará um tremendo fora na espevitada filha de Tereza (Lília Cabral), deixando-a arrasada. O próximo passo do belo ginecologista é se unir à mulher de sua vida.