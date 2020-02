Viver a Vida: O acerto de contas de Helena, Bruno e Marcos

Marcos abençoa o casamento da ex com seu filho

Foto: Divulgação – Rede Globo

Pressionados por Edite (Lica Oliveira), Helena (Taís Araújo) e Bruno (Thiago Lacerda) abrem o jogo para Marcos (José Mayer). Eles procuram o empresário e contam que se amam e que vão se casar. A conversa, claro, acaba em barraco.

Ferido em seu orgulho, Marcos acusa o filho de ter seduzido Helena para atingi-lo, já que não o perdoa pelo abandono. A discussão chega às vias de fato, com Bruno partindo para cima do pai. Helena os separa, mas, tentando apaziguar, piora a situação. Marcos lembra que ela também tem motivos para querer agredi-lo, já que ele a traiu com Dora (Giovanna Antonelli). É a gota d’água. O casal se retira, dizendo que manterão o romance.

O namoro, no entanto, acaba sofrendo um abalo. Mas não por muito tempo. Helena e Bruno se casam e, para surpresa geral, Marcos aparece na cerimônia. Ele abençoa a união dos dois, dizendo que um dia, talvez, possam viver em harmonia. E isso provavelmente acontecerá quando Helena der à luz seu neto.

Embora a gravidez da modelo não seja confirmada pelo autor, fontes garantem que este será o final da protagonista. “Quem sabe? Existe uma grande possibilidade, afinal, Helena é uma mulher saudável, em idade fértil. Basta os dois quererem ter um filho!”, diz Manoel Carlos, autor da novela.