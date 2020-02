Luciana

Foto: Rafael França

Lu (Alinne Moraes) está numa fase nem um pouco auspiciosa. Primeiro, ela quase bate com seu carro num caminhão. A bela consegue se desvencilhar do veículo, mas fica com um forte pressentimento. Logo depois, na manhã de seu aniversário, a modelo sonha que, para não atropelar uma criança, freia o automóvel, mas ele acaba batendo e capotando. Ela se vê jogada no chão, toda ensanguentada. Acorda assustadíssima do pesadelo e não consegue esquecê-lo.