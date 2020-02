Viver a Vida: Gravidez coloca a vida de Luciana em perigo

Luciana enfrentará ainda mais problemas

Foto: Divulgação – Rede Globo

Luciana (Alinne Moraes) consegue realizar quase todos os seus sonhos: casa-se com Miguel (Mateus Solano), passa a lua de mel em Paris e até engravida. Só que nem tudo será perfeito. Além de enfrentar a oposição ferrenha de Ingrid (Natália do Vale), a ex-modelo terá outro problema médico. “A gravidez de Luciana será de risco, em razão de sua tetraplegia, o que, entre outras coisas, aumenta a chance de ter uma infecção urinária”, conta Manoel Carlos. Nada disso, no entanto, será surpresa.

Luciana é avisada pelos médicos de que não é recomendável engravidar por causa de seu estado. Mas Miguel discorda e mostra à amada pesquisas que apontam que é possível, sim, uma tetraplégica chegar ao final da gravidez. O casal, então, resolve apostar. O resultado é que, durante a gestação, Luciana passará por vários sustos.

A situação ainda será mais delicada porque Luciana engravida de gêmeos. Para alegria de Miguel, claro, que cercará a já esposa de mimos de todos os lados. Assim como Marcos (José Mayer), que pagará todos os tratamentos para salvar a filha e os netos. “Mas ainda demorará um pouco para isso acontecer”, avisa o autor