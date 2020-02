Viver a Vida: Dora rouba Marcos de Helena e o leva à ruína

Dora seduzirá Marcos e tentará tirar parte da fortuna que resta ao empresário

Foto: João Miguel Júnior/ Rede Globo

Vovó já dizia: uma vez mulherengo, sempre mulherengo! E com o fogoso Marcos (José Mayer), definitivamente, não é diferente. Assim que Helena (Taís Araújo) põe os pezinhos em Paris com Luciana (Alinne Moraes), de onde seguirão até Petra, na Jordânia, para o desfile dos sonhos da loira, o garanhão entra em ação.

Tudo começa com uma ligação de Helena. Logo que desembarca na França, a bela telefona para o marido e insinua que aquela poderá não ser mais sua despedida das passarelas, conforme havia prometido.

Indignado, o empresário viaja sozinho para Búzios (RJ). E aí, quem entra na história? Dora (Giovanna Antonelli), que de boazinha não tem nada. Certa noite, Marcos caminha pelo calçadão, olha para dentro do restaurante onde Dora trabalha e não pensa duas vezes: entra no local, senta à mesa e começa a jogar seu charme para cima da moça. A princípio, o rei do xaveco finge não ter reconhecido a garçonete que, de cara, se lembra dele. Seguindo com seu jogo de sedução, contudo, Marcos pede o vinho mais caro do lugar, só para impressioná-la. Quando ela sai para pegar a bebida, ele a mede de cima a baixo. Dora percebe e se assanha toda.

Minutos depois, Rafaela (Klara Castanho) chega ao restaurante e, esperta como ela só, começa a bater papo com Marcos. A mãe da menina manda que ela vá embora, mas Marcos, encantado com a mãe e a filha, enche a pequena de mimos.

Paixão em Búzios

No dia seguinte, o ricaço sai para dar um passeio de lancha. No caminho, encontra Dora e a convida para ir com ele. Já no mar, o paquerador incorrigível faz de propósito uma manobra mais arriscada com o barco e Dora vai parar em seus braços. Não satisfeito, Marcos ruma para uma praia deserta e lá… Você já pode imaginar, né? Sozinhos e bastante atraídos um pelo outro, os dois trocam um beijo de cinema.

Só que essa nova (mais uma!) paixão deverá custar bem caro para o executivo. Ambiciosa ao extremo, Dora roubará o marido de Helena e, tudo indica, tirará dele a parte da fortuna que ainda lhe resta. E contará com a ajuda de ninguém menos que a filha. A gatinha, diga-se de passagem, ao longo da novela se mostrará uma tremenda aprendiz de alpinista social, com direito a cometer maldades dignas de gente grande. Imagine o que Helena sentirá ao ver que foi traída pelo marido e pela mulher que ajudará bastante, após ter sido salva por ela.