Viver a Vida: Carlos e Malu se apaixonam

Carlos e Malu vão se conhecer nos estúdios do telejornal

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Por ironia do destino, Carlos (Carlos Casagrande), que sempre quis levar Betina (Letícia Spiller) para a cama, acabará se apaixonando perdidamente por Malu (Camila Morgado). E o sentimento será recíproco para surpresa tanto da peruinha quanto do marido dela, Gustavo (Marcello Airoldi), o incansável paquerador da jornalista. O modelo conhece Malu quando vai ao estúdio do telejornal em que ela trabalha e ambos têm uma atração imediata. Imagine as caras de Betina e Gustavo, que terminarão esse quarteto amoroso consolando um ao outro?