Viúva de Marielle Franco está namorando com atriz de Verdades Secretas

A viúva de Marielle Franco, Monica Benicio, assumiu o relacionamento com a atriz e modelo Jéssica Córes, conhecida por seus papéis nas sériesVerdades Secretas e Cidade Invisível.

Monica, reeleita como vereadora no Rio de Janeiro, foi casada por dez anos com a ex-vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Monica namorou por dois anos com a designer e estilista Bruna Magalhães, mas terminou o relacionamento há poucos meses.

A vereadora e Jéssica foram vistas publicamente pela primeira vez no último domingo (13), em um evento no Rio de Janeiro. Elas chegaram de mãos dadas e deram um beijo.

Jéssica, além de participar de séries brasileiras de sucesso, também fez parte da novela Fuzuê e interpretou a protagonista do filme Biônicos.

