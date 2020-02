‘Vis a Vis’: 17 perguntas que precisam ser respondidas na 3ª temporada

“Vis a Vis” está prestes a voltar na Netflix, agora com a terceira temporada. A série tornou-se queridinha de muitos brasileiros, na esteira do boom de “La Casa de Papel”.

E sobre o que fala a série? Trata-se de uma produção espanhola que mostra o dia a dia de mulheres presidiárias, e as reviravoltas em torno de uma detenta recém chegada: Macarena Ferreiro. Aparentemente indefesa, a novata precisa compreender as regras do jogo na cadeia, pois só assim conseguirá sobreviver.

Os novos episódios chegam ao catálogo do streaming no dia 30 de agosto – e muitas perguntas ficaram no ar na segunda temporada. Vamos relembrar quais são elas?

Vale dizer que aqui você verá um monte de spoilers da primeira e da segunda temporada de “Vis a Vis”. Ah, e nós sabemos que muita gente já assistiu à terceira e à quarta temporadas, afinal, elas já foram lançadas em outros países. Mesmo assim, essa matéria foi feita apenas com base nos episódios da primeira e da segunda temporada, ok?

1. Zulema vai sair do coma? Depois de ser torturada por Macarena, Zulema teve uma parada cardíaca e quase morreu. Com a ajuda de um desfibrilador, seu coração voltou a bater, mas ela agora está em coma.

2. Se sair do coma, Zulema buscará vingança? Essa mulher é osso duro de roer e prometeu que mataria Macarena. Mesmo assim, Zulema viu a morte de perto e pode ficar acuada com o fato de que Macarena está com mais sangue frio e poder do que nunca.

3. Macarena vai se firmar como a presa mais temida da Cruz del Sur? As coisas estão se encaminhando para isso, mas Zulema e Anabel são mulheres que não deixam barato, né? E mais: Maca precisa arranjar dinheiro para continuar no poder. Como ela fará isso? Anabel construiu seu império com base no tráfico de drogas e na exploração sexual, mas Macarena é contrária a isso.

–

4. Foi Anabel que mandou matar o marido de Sole? Tudo indica que a resposta é sim, mas a série pode ter pregado uma peça na gente. A segunda temporada trouxe à tona uma investigação que, a princípio, nada tinha a ver com a Cruz del Sur: o sequestro de Amalia. Pode ser que a morte de Fernando faça surgir uma nova investigação na trama.

5. Sole irá atrás de vingança pela morte do marido? Coitada dessa mulher! A gente sempre se emociona com os relatos do relacionamento extremamente abusivo que Sole viveu no passado. Agora, depois de encontrar o amor, a personagem terá seu coração partido novamente. Como será que ela vai reagir à morte de Fernando?

6. Quais serão os próximos passos de Anabel? Sim, tudo indica que foi ela quem mandou matar Fernando. Mas, independentemente disso, o último episódio da segunda temporada deu todas as pistas de que Anabel não está disposta a aceitar sua derrota frente à Macarena. E essa mulher é inescrupulosa!

7. Cachinhos conseguirá o semi-aberto? Ela sempre está metida em tretas, então é difícil de saber…

8. Valbuena buscará vingança? Cachinhos jogou na cara do estuprador que gostaria de tê-lo matado. Com isso, pode ser que o cara decida fazer mal a ela.

–

10. Miranda vai sair da série? Ela está prestes a ser demitida da Cruz del Sur – e isso só faz aumentar o nosso ódio por Sandoval. Gostamos bastante dessa personagem e não queremos que ela saia de cena, mas é uma possibilidade.

11. Sandoval vai realmente assumir a direção do presídio? Isso abre margem para reviravoltas na trama, já que Sandoval é basicamente o personagem mais escroto de todos. A gente está esperando, ansiosamente, pelo dia em que ele realmente se dará mal.

12. Como será a gestação de Saray? Ela terá o filho? Como será a relação com o bebê? Como vai ficar a história dela com Cachinhos daqui para frente? Essa gravidez certamente ainda vai causar reviravoltas.

13. E como será a relação de Sandoval com essa gravidez e esse bebê? Que arrepio que nos dá em saber que, muito provavelmente, esse filho é fruto do estupro cometido por Sandoval. Até quando esse homem ficará impune? E como ele vai lidar com o fato de que o filho é dele? Que nojo desse homem!

–

14. Amalia continuará na série? A garota sequestrada já desenvolveu uma afeição por Macarena. Com isso, faria sentido ela continuar em “Vis a Vis”, não é mesmo? Isso pode render uma história interessante.

15. Román vai sossegar em relação a Fabio? O irmão de Macarena disse que ia matar Fabio, mas o guarda mostrou que dar o dinheiro de Zulema à polícia foi algo que supostamente beneficiou a Maca. Resta saber se Román vai se dar por satisfeito com essa história.

16. Afinal, Fabio está do lado de Macarena ou não? O romance entre os dois já está ficando chato, né? E a gente quer saber se ele está manipulando a protagonista ou se realmente gosta dela.

17. Novas presidiárias terão papéis importantes dentro da Cruz del Sur? Provavelmente sim, pois a chegada de novas personagens dá mais dinamismo à série. E mal podemos esperar para ver quem serão as novatas do presídio!