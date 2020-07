Ressurge vídeo de Will Smith em que diz “amor não faz uma pessoa feliz”

Como era de se esperar, a confirmação de Jada Pinkett Smith de que se envolveu romanticamente com o cantor August Alsina, enquanto estava separada do ator Will Smith, dividiu a internet e gerou uma série de críticas à sinceridade e segurança de Jada ao admitir suas decisões. O romance, que não era público até o cantor falar sobre ele em uma entrevista no final de junho, trouxe à tona a visão de um dos casais mais famosos de Hollywood sobre casamento. Will e Jada jamais romancearam que a união entre os dois tenha sido apenas de bons momentos. Porém o apoio de Will, um dos atores mais carismáticos e queridos do cinema, surpreendeu fãs e celebridades, que não partilham da visão dele de amor incondicional com Jada. Will bloqueou amigos como o rapper 50 Cent e outros que tentaram falar mal de Jada.

À reboque da polêmica, hoje (12) voltou a circular um vídeo de 2018 onde o ator aparece falando sobre amor, felicidade e casamento, onde claramente alude à separação que até essa semana não tinha sido confirmada por nenhum dos dois. No vídeo, Will Smith está em um campo de golfe e fala da crise matrimonial, afirmando que aconselhou a Jada a “ser feliz”, exatamente como repetiu no programa dela no Facebook, na sexta (10).

“Amor. Eu perguntei à ela o que seria uma das maiores revelações que ela teve sobre o amor. Ela me disse que é que não pode fazer uma pessoa feliz. Eu achei que é um pensamento muito profundo”, ele parece dizendo. “Você pode fazer uma pessoa sorrir, você pode fazer uma pessoa se sentir bem, você pode fazer uma pessoa rir, mas se essa pessoa está feliz é completamente e absolutamente fora do seu controle”, ele diz antes de completar, “Eu me lembro do dia que disse a Jada: eu desisto. Eu desisto de tentar te fazer feliz. Eu preciso que você vá ser feliz e me provar que se isso é possível”, desabafa.

O relato emocional não para por aí. “Nós conversamos sobre isso e o falso conceito romântico de que porque ao nos casarmos viramos uma unidade. Nós percebemos que somos duas pessoas separadas em duas viagens individuais à parte e que escolhemos fazer nossa caminhada juntos. Mas que a felicidade dela é responsabilidade dela e a minha é minha”, ele explica. “Decidimos que vamos buscar nossa alegria individual, interna e que íamos estar nessa relação e um para outro quando estivéssemos felizes. Nada de trazer o copo vazio e pedir ao outro para preenche-lo. É injusto e irreal. E pode ser destrutivo colocar a responsabilidade de sua felicidade nas mãos de qualquer outro menos você mesmo”, disse o ator.

Continua após a publicidade

Jada foi apresentada à August Alsina pelo filho, Jaden, de 22 anos. August Alsina é um rapper de sucesso que ficou famoso em 2014, quando lançou o single I Luv that Shit e foi eleito o artista revelação. August que tem problemas de saúde (tem uma doença auto-imune que o paralisou e quase o matou) e ela teria se conectado com ele. O que começou como amizade acabou virando romance. No episódio do Facebook, Will disse que na época ele tinha certeza de que o casamento estava acabado, mas eventualmente Jada e ele se reconciliaram e ela rompeu com o cantor.

Um dos pontos sensíveis para Jada foi a afirmação de August de que o namoro teve a “benção” de Will Smith. “A única pessoa que poderia ter dado qualquer permissão era apenas eu mesma”, disse. “Entendo que ele tenha visto que a separação foi amigável e que ele não foi um. Destruidor de lares”, ela explicou.

Ao longo do casamento de 25 anos, Jada e Will Smith negaram várias vezes de manterem uma “relação aberta”. A sinceridade dos dois sempre foi sujeita a interpretações e julgamentos frequentemente desfavoráveis. No programa de Jada, Will fez questão de concluir que os dois estão em “um novo lugar de amor incondicional” após a crise. Segundo o casal, não há consideração para divórcio e não se dizem mais “casados”, mas “parceiros para uma vida inteira”.

Veja o vídeo de Will falando da separação, em 2018.

Continua após a publicidade

Will Smith was talking about Jada Pinkett Smith and #AugustAlsina situation 2 years ago but its only making sense to the rest of the world now. He mentioned that he retired from making Jada happy thats when #entanglement started. Watch 📹 👇pic.twitter.com/ZXXOkjBH9n — Man’s NOT Barry Roux  (@Advovolicious) July 12, 2020

Continua após a publicidade