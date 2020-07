A sinceridade de Jada Pinkett Smith e Will Smith sobre casamento

Depois de semanas negando, Jada Pinkett Smith e Will Smith admitiram publicamente que as informações do cantor August Alsina, sobre o relacionamento dele com Jada há cinco anos, eram verdade.

Desde que August mencionou o caso em uma entrevista no Youtube, no início do mês – citando que teve a benção de Will Smith para sair com Jada– a pressão sobre o casal cresceu. Jada e Will, estão casados há 25 anos e representam estabilidade em Hollywood, e, a princípio, negaram tudo. Porém na sexta (10) admitiram que a informação do cantor estava correta. A conversa fez parte de um episódio no reality estrelado por Jada no Facebook, Red Table Talk. “Nós ficamos em silêncio de propósito”, ela liderou a conversa. “Sou grata pela jornada que nós dois tivemos juntos, porque sinto que muitos casais passam por esses períodos e precisam se separar, e acham que acabou. Sabe, uma coisa que eu vou dizer sobre nós dois é que nunca tivemos segredos”, a atriz disse ao lado do marido. “Eu te falei no primeiro ano de casamento, eu consigo te amar em qualquer situação”, disse Will.

Jada e Will Smith s conheceram nos bastidores da série que fizeram dele uma estrela, Um Maluco no Pedaço. Jada fez um teste para um papel que não conseguiu, mas saiu namorando Will. Com dois filhos – Jaden, de 22 anos e Willow, de 19 anos – o casal sempre foi aberto em relação aos altos e baixos da união, mas até então negaram todos os rumores de separação temporária ou casos com co-estrelas. Jada já teve seu nome ligado ao do cantor Marc Anthony (ex de Jenniffer Lopez) e Will negou categoricamente ter namorado Margot Robbie.

“Há quatro anos e meio fiquei amiga de August e nos tornamos muito próximos”, disse Jada em seu programa. “Eu queria me sentir bem, havia muito tempo que não me sentia bem e foi muito bom poder ajudar alguém”, ela explicou. Eventualmente, ela relatou que a amizade com Alsina acabou quando ela decidiu se reconciliar com o marido. “Ele [Alsina] parou de falar comigo e eu entendi. Nunca mais nos falamos”, ela diz.

Continua após a publicidade

Will Smith admitiu que por algum tempo achou que o casamento seria desfeito. “O fato de estarmos nos falando é um milagre. Casamento não é para os fracos. Têm coisas que você tem que viver, eu gostaria muito que fosse apenas mágica e milagres”, ele admitiu. Jada elogiou o ator: “Sou grata a esse processo entre nós dois porque nós realmente chegamos a um novo lugar de amor incondicional”, ela diz. “Nós definitivamente tentamos de tudo para nos afastar um do outro, mas percebemos que não é possível. Nos casamos jovens, estávamos quebrados de nossa maneira e poder fazer erros sem medo de perder sua família é crítico”, acrescentou.

“Tem um grande poder em saber que alguém está ao seu lado não importa o que aconteça. E você só sabe depois de sobreviver a muita coisa”, finalizou o ator que não perdeu a piada e recriou a assinatura do filme Bad Boys. “Nós andamos juntos, nós morremos juntos. Mau casamento para a vida”, riu com Jada. A novela, pelo visto, continua.

Veja o vídeo da conversa entre os dois:

Continua após a publicidade

Jada Brings Herself to the Table Jada and Will address the recent headlines and share their journey of finding peace through pain. Posted by Red Table Talk on Friday, July 10, 2020

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade