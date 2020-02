Vidas em Jogo: Carlos é um ex-policial e livra os amigos milionários das garras de bandidos

Fim do mistério: Carlos é um ex-policial

Foto: Divulgação – Rede Record

Assim que descobrem que Severino (Paulo César Grande) ficou rico no bolão da virada, os irmãos do nordestino aparecem no restaurante interessados na grana. O comerciante fica feliz em rever Floriano (Beto Schultz) e Mariano (Pierre Santos) e os apresenta a seus amigos.

No outro dia, os dois rendem os integrantes do bolão que estão hospedados no hotel. Os aproveitadores querem o prêmio milionário da turma. Enquanto Patrícia (Thais Fersoza) fala ao telefone com a mãe, um dos criminosos se aproxima e leva a loira à força para se juntar a Francisco (Guilherme Berenguer), Carlos (André Di Mauro) e Rita (Julianne Trevisol), já rendidos. Do outro lado da linha, Regina (Beth Goulart) ouve a confusão e chama a polícia.

A dupla de marginais dá o prazo de duas horas para que Francisco resgate o prêmio na lotérica e faça uma transferência bancária para eles. Se não o fizer, irão matar todos, começando por Patrícia. Nisso, Francisco e Belmiro (Ricardo Petraglia) saem para receber o dinheiro e fazer a tal transferência. Severino, lógico, fica revoltado com os irmãos.

Horas depois, o local está cercado pela polícia e pela imprensa. Francisco volta com um comprovante falso de banco, mas os ladrões desconfiam. Começa uma briga e Floriano aponta a arma para Patrícia. Quando está prestes a atirar, Carlos entra na frente, e o esperto Zé (o cãozinho Mylow) morde a barra da calça do vilão, fazendo o crápula errar o tiro.

A polícia entra, e começa um tiroteio. Uma arma cai perto de Carlos e ele atira no peito de Mariano, que morre na hora. A situação se acalma e Carlos segue para a delegacia, com outros integrantes do bolão, para abrir um boletim de ocorrência. Já em sua sala, o delegado provoca o ex-colega, Carlos, relembrando o passado dele como policial.