Victor e Leo: o perfil amoroso da dupla sertaneja

Além de gatos, os irmãos são carinhosos. Quer mais?

Foto: Reprodução/ Revista Viva Mais

Victor

Nome: Vitor Chaves Zapalá Pimentel

Nascimento: 15/4/1975

Por ter Lua e Vênus (dois astros femininos) ligados a Netuno – o planeta do sonho, do romantismo, da gentileza e do refinamento -, o cantor entende bem a alma feminina. É como se ele tivesse acesso direto ao inconsciente de todas as mulheres, que soubesse exatamente o que dizer para cada uma delas. Victor possui sensibilidade máxima, inclusive do ponto de vista sexual! Inteligente, excelente comunicador, tem sempre as palavras certas para todas as situações. Com o Sol em Áries, o papel de herói é perfeito a ele. Sedutor até não poder mais… Porém, não gosta de relacionamentos que restrinjam sua liberdade. É o “salvador da mocinha” aos olhos das mulheres.

Leo

Nome: Leonardo Chaves Zapalá Pimentel

Nascimento: 4/10/1976

Possui o Sol e Marte em Libra, o signo dos relacionamentos. Por isso, para o cantor, todas as técnicas de sedução são permitidas. Sempre espera que suas relações amorosas sejam perfeitas. Gosta de mulheres inteligentes, independentes e nada ciumentas. Para ele, elegância é fundamental: nos trejeitos, no vestir, no falar, no comportamento em geral. Com Marte em Escorpião, o amor ganha intensidade máxima em sua vida. Seus rituais de conquista são cumpridos à risca. Como a rotina tira a graça dos relacionamentos, tudo é feito para evitá-la; do contrário, qualquer relação amorosa perde a graça.