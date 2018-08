7 vezes em que George se pareceu com Príncipe William

Reunimos os momentos em que pai e filho são bem parecidos:

Nascimento Os dois nasceram no mesmo hospital (St. Marys, em Londres) e foram apresentados ao mundo de maneira similar.

Batizado A família real vem usando a mesma roupa para batizar seus membros desde 1841. Logo, William e George se vestira igual nessa data.

Look jeans Clicados no parque, usando uma jardineirinha jeans, um mais fofo que o outro, ensaiando os primeiros passinhos.

Na varanda do palácio Em sua estreia na varanda do Palácio de Buckingham, em 2015, George foi vestido exatamente como seu pai apareceu na ocasião, em 1984.

Colo da mamãe William no colo de Diana, em 1984, curtindo o verão londrino, com um macacão idêntico ao que George usou em uma viagem para a Austrália, em 2014.

Camisa branca

–

No batizado do príncipe Louis, George usou uma camisa branca de linho bordado e short azul. Em abril de 1985, William estava com um conjunto quase idêntico quando voltava da Itália com a família.

Visita aos irmãos

–

No dia do nascimento de Harry, Willian usou um conjunto vermelho e branco bordado e quando Charlotte nasceu, George foi visitar a irmã com um look praticamente igual.

