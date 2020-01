‘Verão 90’ ou ‘Verão 80’? As referências estranhas da novela das sete

‘Verão 90‘ foi apresentada como uma novela nostálgica, uma celebração aos anos 90. Essa faceta foi evidenciada logo na apresentação da trama para a imprensa, pois a Globo chamou até a Priscila da ‘TV Colosso’ para interagir com os jornalistas. Entretanto, o que vimos na televisão é bem longe disso, afinal em vez de apostar em referências dos anos 90, a novela se debruçou em vários elementos populares em outras décadas, principalmente a dos anos 80.

A história começou com um grupo musical infantil, que é onde Manuzita (Isabelle Drummond), João (Rafael Vitti) e Jerônimo (Jesuita Barbosa) se conheceram. A Patotinha Mágica era uma clara referência ao Balão Mágico, ícone infantil… dos anos 80. Episódios desta década, como o do Verão na Lata, a paródia da cantora Madonna ou até referências a novelas como ‘Tieta’ e ‘Roque Santeiro’, boa parte do que vimos em ‘Verão 90’ parece feito para homenagear… a década anterior!

Até quando a novela decide vestir os personagens com cosplay eles focam em décadas diferentes da do título da trama. Em uma festa a fantasia logo no começo da novela, João chegou a se vestir como o Batman (aquele da série dos anos 70) e Jofre apareceu de He-man (projetado nos anos 80). Recentemente, João e Manu se fantasiaram de Sinhozinho Malta e Viúva Porcina de ‘Roque Santeiro‘ (também década de 80).

Pra não falar que temos majoritariamente os anos 80, recentemente o casal Patotinha se vestiu de Visconde de Sabugosa e Emília. Detalhe: o ‘Sítio do Picapau Amarelo‘ homenageado é o dos anos 70, reprisado nos anos 80. Inclusive, Isabelle Drummond vestida de Emília foi uma outra referência, este foi o primeiro papel da atriz, na versão dos anos 2000. Mas cadê os anos 90? A novela parece não acertar uma.

A história de ‘Verão 90’ também homenageou outras novelas. Jerônimo ser um filho péssimo para Janaína (Dira Paes) é quase uma releitura de ‘Vale Tudo‘, clássico dos anos 80, e o nome dos filhos da marmiteira foram inspirados nos protagonistas da novela ‘Irmãos Coragem‘, que por sua vez é dos anos 70. A única referência bem explícita aos anos 90 parece ser a PopTV, uma réplica bem fantasiosa da extinta MTV Brasil (a que exibia clipes, não a atual). A linguagem visual da emissora lembra bastante as vinhetas malucas do canal teen, então de certa forma mata um pouco a saudade dos aficionados por referências dos anos 90. Pena que a novela ficou só nisso mesmo.

Talvez o maior erro de ‘Verão 90’ foi ter ambientado sua história no começo dos anos 90, quando ainda não existia uma identidade para aquela época. Todas as referências dos anos 90 presentes na abertura, por exemplo, nem ao menos haviam sido inventados em janeiro de 1990. Por se passar no começo da década, ficou impossível para ‘Verão 90’ aproveitar os elementos mais característicos da década: não teve Mamonas Assassinas, axé music entre outros. Ainda estamos esperando uma verdadeira surra de anos 90 na televisão pra matar a saudade.