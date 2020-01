‘Verão 90’ “engana” o público no capítulo final

O penúltimo capítulo de ‘Verão 90‘ pegou todo mundo de surpresa. Jerônimo (Jesuita Barbosa), já regenerado após anos de cadeia, realizou com a ajuda de Manu (Isabelle Drummond) e João (Rafael Vitti) um filme da Patotinha Mágica. Porém, após ser ignorado na estreia, Jerônimo teve uma espécie de delírio com ele mesmo quando criança e foi até a casa do irmão para incendiar tudo num surto de inveja. O capítulo terminou com Manuzita presa no meio do incêndio, prestes a perder a vida.

Quem sintonizou na televisão nesta sexta-feira (26) para acompanhar o último capítulo tomou um baita susto. João apareceu para salvar Manuzita, mas ficou preso no meio do incêndio. A protagonista e Jerônimo até conseguiram tirar o rapaz de dentro da casa, mas João estava… MORTO.

O susto durou bem pouco, pois logo ouvimos um “corta” de um diretor que estava ali do lado. Após a indicação desse diretor, João se levantou como se nada tivesse acontecido e conversou animadamente com Jerônimo e Manuzita, e conversaram sobre como aquela cena seria um teaser de um segundo filme do Patotinha Mágica. Ou seja, a tal cena do incêndio que fechou o penúltimo capítulo era falsa.

Sendo assim, Jerônimo não havia “voltado a ser do mal”, era tudo um truque para enganar o público de casa nesses últimos capítulos. A repercussão da cena causou reações conflitantes. Houve quem defendesse por considerar a trollada genial, mas teve quem se sentiu enganado e irritado com a reviravolta fake.

O capítulo final de ‘Verão 90’ seguiu sem muita surpresa. Lidiane (Claudia Raia) e Patrick (Klebber Toledo) começaram a fazer filmes juntos, Quinzinho (Caio Paduan) se acertou com Dandara (Dandara Mariana), Madá (Fabiana Karla) previu que em 2019 a Globo faria uma novela sobre os anos 90 e Jerônimo abandonou tudo para ficar com Vanessa (Camila Queiroz) e Galdino (Gabriel Godoy). João e Manu, claro, acabaram casados e felizes numa Brasília amarela.